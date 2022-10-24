LEGO показала кастомный ПК в виде дома с привидениями
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LEGO решила отпраздновать Хэллоуин по-особенному и продемонстрировала кастомный ПК в виде дома с призраками. Правда, такой ПК в продажу не поступит. Видимо, LEGO просто решила его показать.
Для создания ПК было использовано более 20 тыс. деталей. Внутри ПК есть видеокарта RTX 3090, процессор Intel i9 12900KF и специальная система водяного охлаждения. В ролике всё выглядит впечатляюще.
Как раз к Хэллоуину. Этот монстр, единственный в своём роде, собранный из деталей LEGO, вызывает у нас мурашки по коже.
В конце ролика можно увидеть забавную надпись: «И да, этот ПК способен запустить Crysis». В комментариях шутят, что такой ПК расплавится от игры в Cyberpunk 2077, Microsoft Flight Simulator и других требовательных тайтлах.
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