В России резко вырос спрос на игровые мониторы и ноутбуки

В России увеличивается спрос на игровые мониторы в 2022 году, их доля продаж увеличилась до 50%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных ритейлеров.

В «М.Видео-Эльдорадо» говорят, что, если за период с января по июнь в прошлом году 40% от всех проданных устройств были игровыми, в 2022 году — их уже 50%. При этом доля игровых ноутбуков на рынке не изменилась, составив 15% в штучном выражении и 25% в денежном. По оценке «М.Видео-Эльдорадо», всего за девять месяцев продано 320 тыс. игровых ноутбуков и около 400 тыс. игровых мониторов, общий объём рынка геймерских устройств составил 50 млрд руб.

Лидером среди производителей игровых ноутбуков стал китайский Thunderobot. В числе других популярных вендоров в «М.Видео-Эльдорадо» назвали Asus, Lenovo, HP, Acer, MSI. Рост продаж ноутбуков и мониторов подтверждают в сети «Позитроника». Представители говорят, что на фоне дефицита видеокарт потребителям проще выбрать геймерский ноутбук, чем собирать ПК с нуля.

Другой возможной причиной увеличения спроса называют один из форматов антистресса. Кроме того, мощные ноутбуки часто покупают как для работы, так и для домашних задач, отмечают эксперты.