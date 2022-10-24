«Чёрный Адам» стал самым успешным фильмом Скалы за пределами «Форсажа»

Несмотря на смешанные отзывы критиков о «Чёрном Адаме», зрителям, похоже, лента пришлась по душе. По информации СМИ, лента собрала $ 67 млн за первый уикенд, а мировые сборы фильма превысили $ 140 млн.

Отмечается, что по начальным сборам в США это второй фильм с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, который смог достичь такого результата. На первом месте остаётся «Форсаж».

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«Чёрный Адам» за уикенд не смог обогнать «Аквамена», заработавшего на старте $ 67,8 млн, зато оказался впереди «Шазама!», сумевшего собрать $ 53,5 млн. Несмотря на это, картина собрала куда меньше «Венома» 2018 года — в первый уикенд ему покорились $ 80 млн.

Для фильма, который оценили смешанно, это очень неплохие результаты. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Кстати, с нашими впечатлениями от картины можно ознакомиться в материале ниже.