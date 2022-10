«Я бы хотела сыграть её вновь». Актриса Лора Бэйли — об Эбби из The Last of Us Part II

В интервью Comic Book Movie актриса Лора Бэйли заявила о своём желании вернуться к роли Эбби из The Last of Us Part II. Девушка прекрасно помнит негатив, связанный с этим персонажем, однако всё равно с радостью бы вновь сыграла столь комплексную героиню.

Я бы определённо вернулась к ней. Я знаю, что этот персонаж вызвал много драмы и реакции, но это была одна из самых влиятельных ролей в моей жизни. Я обязательно бы сыграла Эбби вновь, если бы представилась такая возможность.

Пока неясно, намекает ли актриса на третью часть The Last of Us или просто говорит о своём желании вернуться к героине. Прямо сейчас разработчики из Naughty Dog работают над мультиплеерной игрой по вселенной, в которой героиня, скорее всего, не появится.

Помимо знаковой роли в The Last of Us Part II, Лора Бэйли известна по Мэри Джейн в «Человеке-пауке» от Insomniac, Надин Росс в Uncharted и Полине Петровой в Call of Duty: Vanguard.