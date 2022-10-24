Doom запустили на шоколадном батончике

Вряд ли уже кого-то можно удивить новостью, что культовую Doom запустили на чём-либо. Игра прошла испытание банкоматом, трактором, принтером, калькулятором, а теперь пришло время шоколадного батончика Milky Way.

На канале компании Adafruit Industries, занимающейся производством оборудования с открытым исходным кодом, вышло свежее видео, на котором можно увидеть, как Doom запустили на батончике Milky Way. С виду обычную шоколадку распаковывают, а внутри оказывается небольшой дисплей с запущенной игрой.

Авторы ролика настоятельно рекомендуют ни в коем случае не употреблять в пищу этот батончик. К тому же они оставили наставление для родителей, чтобы те внимательно смотрели, что едят их дети в Хэллоуин.