Doom запустили на шоколадном батончике
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Вряд ли уже кого-то можно удивить новостью, что культовую Doom запустили на чём-либо. Игра прошла испытание банкоматом, трактором, принтером, калькулятором, а теперь пришло время шоколадного батончика Milky Way.
На канале компании Adafruit Industries, занимающейся производством оборудования с открытым исходным кодом, вышло свежее видео, на котором можно увидеть, как Doom запустили на батончике Milky Way. С виду обычную шоколадку распаковывают, а внутри оказывается небольшой дисплей с запущенной игрой.
Авторы ролика настоятельно рекомендуют ни в коем случае не употреблять в пищу этот батончик. К тому же они оставили наставление для родителей, чтобы те внимательно смотрели, что едят их дети в Хэллоуин.
Новость по темеDoom запустили на тракторе
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