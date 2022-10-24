Новый трейлер аниме «Сага о Винланде» раскрыл дату выхода второго сезона

Авторы скандинавского аниме «Сага о Винланде» представили трейлер второго сезона. В ролике также прозвучал отрывок из нового опенинга шоу — трек River в исполнении группы Anonymouz.

Второй сезон «Саги о Винланде» продолжит историю молодого викинга Торфинна, который попадает в рабство к фермеру из Ютландии по имени Кетиль. Кроме того, авторы покажут дальнейшую судьбу датского принца Кнуда, сурового йомсвикинга Торкелля и других знакомых героев.

К разработке продолжения вернулись режиссёр Сюхей Ябута и дизайнер персонажей Такахико Абиру. Производством второго сезона занимается студия MAPPA («Человек-бензопила», вторая половина четвёртого сезона «Атаки титанов»). Премьера состоится уже 9 января 2023 года.