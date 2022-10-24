Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Остерегайтесь спойлеров к God of War Ragnarok. Уже начали появляться критические

Остерегайтесь спойлеров к God of War Ragnarok. Уже начали появляться критические
Комментарии
Материал содержит спойлеры к God of War Ragnarok.

Как сообщает журналист и инсайдер Том Хендерсон, в Сети уже начали появляться серьёзные спойлеры к God of War Ragnarok. По большей части скриншоты и даже геймплейные отрывки публикует пользователь «Твиттера» под ником MarkusPS4. Судя по всему, это один из блогеров, которые получили копию игры за три недели до релиза.

Каких-то критичных спойлеров MarkusPS4 пока не опубликовал, однако на нескольких изображениях видно, что в одном из сюжетных сегментов пользователь будет управлять не Кратосом, а его сыном Атреем. Значит ли это, что знаменитый убийца богов погибнет, неясно. Разработчики из Santa Monica Studio пока не делали никаких заявлений по поводу спойлеров и не предупреждали обычных игроков остерегаться важных сюжетных подробностей.

Релиз God of War Ragnarok состоится 9 ноября на PS4 и PS5.

Новость по теме
«Лучше оригинала во всех отношениях» — журналисты хвалят God of War Ragnarok
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022