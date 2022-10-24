Дебютный трейлер «1899» — нового сериала от создателей «Тьмы»

Netflix выпустил первый трейлер «1899» — мистического сериала от создателей «Тьмы» Янтье Фризе и Баран Бо Одара. В ролике можно увидеть сюжетную завязку и почувствовать атмосферу шоу. Одну из главных ролей сыграл Андреас Пичман — исполнитель роли взрослого Йонаса во «Тьме».

Действие «1899» развернётся посреди Атлантического океана на пароходе «Керберос», который везёт иммигрантов из Европы в США. На своём пути команда находит другой корабль — «Прометея», который считался пропавшим без вести много месяцев. Затем на боту начинают происходить необъяснимые вещи, которые изменят жизнь всего экипажа.

Премьера «1899» состоится 17 ноября на Netflix. В первый сезон войдёт восемь эпизодов, о продолжении авторы пока не говорят.

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