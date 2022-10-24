Авторы Victoria 3 выпустили саундтрек стратегии в стиле Lofi Girl

К выхода Victoria 3 разработчики из Paradox выпустили оригинальный саундтрек стратегии. При этом оформили его крайне необычно — в стиле крайне популярного канала Lofi Girl на YouTube, который транслирует музыку в жанре «лоу-фай». Создатели немного переделали арт, в котором девочка делает домашнее задание в Викторианскую эпоху. При этом рядом с ней отдыхает кот, выглядывая в индустриальный двор.

В Victoria 3 вошло 20 композиций, которые можно послушать на фоне. Сами разработчики заявляют, что музыка «революционирует индустриальный опыт» слушателя.

Victoria 3 — глобальная стратегия с упором на внутреннюю экономику и развитие собственного населения. Игра охватывает всемирную историю периода с 1836 по 1936 год и позволяет игроку управлять любой страной в этот период времени. Проект поступит в продажу 25 октября на ПК в Steam — игру можно купить и в России.