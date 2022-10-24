Утёк первый трейлер «Человека-муравья 3» — с Квантоманией и Кангом

24 октября в Сеть неожиданно утёк первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Его довольно быстро озвучила отечественная студия Red Head Sound. К сожалению, качество картинки не самое впечатляющее, однако общий визуал грядущей ленты оценить можно уже сейчас.
Чуть позже Marvel выпустила ролик официально.
Третья часть приключений Человека-муравья станет первым фильмом пятой фазы киновселенной Marvel. Действие ленты развернется после событий «Мстители: Финал». Скотт Лэнг, его возлюбленная Оса и её родители отправятся в захватывающее путешествие по Квантовому миру. Свою роль в фильме сыграет и Канг-завоеватель, который впоследствии станет одним из главных врагов Мстителей.
Премьера «Человека-муравья и Оса: Квантомания» состоится 17 февраля. До России лента, скорее всего, официально не доберётся.
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