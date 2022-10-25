Сегодня в Overwatch 2 начнётся хэллоуинский ивент с подарками для игроков

Blizzard выпустила специальный трейлер, посвящённый хэллоуинскому ивенту в Overwatch 2 под названием «Месть Крысенштейна: Гнев невесты». Он начнётся сегодня в 21:00 мск и продлится до 7 ноября. Ивент будет доступен для всех.

В рамках мероприятия в игре появятся новые легендарные облики на Кирико и Королеву Джанкертауна. Во внутриигровом магазине будет возможность купить эти скины, а также все старые. За выполнение заданий игрокам дадут особую визитку для украшения профиля, брелок и многое другое.

Суть ивента в том, чтобы объединиться с другими игроками и противостоять волнам противников (ботов) в лице жутких роботов и других персонажей Overwatch 2. Судя по всему, Blizzard не стала менять карту и саму концепцию ивента, которая сохранилась с первой Overwatch.

Overwatch 2 доступна бесплатно на всех актуальных платформах.