У авторов невышедшей Lies of P уже есть планы на сиквел
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Lies of P — экшен, который планируют выпустить в 2023 году. Несмотря на то что игра ещё далека до релиза, разработчики уже подумывают над созданием дополнения или сиквела. Об этом рассказал геймдиректор Чой Джи-Вон.
По его словам, разработчики потратили много сил на создание этой вселенной, поэтому было бы неразумно использовать всё это лишь для одной игры.
Мы потратили много времени на то, чтобы рассказать о Lies of P, и мы не хотим использовать это для одной игры. Мы планируем сделать дополнение. Кроме того, вокруг Пиноккио так много привлекательных историй и персонажей, поэтому мы, конечно, думаем о других играх в серии.
Также Чой Джи-Вон отметил, что на прохождение тайтла уйдёт примерно 30 часов, но более тщательное исследование займёт 60 часов.
Игру разрабатывают на движке Unreal Engine 4. Проект обещают выпустить в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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