Marvel выпустила трейлер «Человека-муравья 3» для муравьёв

Вчера Marvel Studios опубликовала первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Через какое-то время появилась другая версия ролика. Она предназначена в буквальном смысле для муравьёв.

Содержание трейлера точно такое же, как и у оригинального ролика, однако его размер уменьшен в несколько раз. Настоящие муравьи точно насладятся этим трейлером.

Что это? Трейлер для муравьёв?! Да. Да, так и есть!

События триквела «Человека-муравья» развернутся после фильма «Мстители: Финал». Сюжет ленты посвятят путешествию Скотта Лэнта и его близких в Квантовом мире. Злодеем картины выступит Канг, одну из версий которого можно было увидеть ранее в сериале «Локи».

Премьера фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» состоится 17 февраля.