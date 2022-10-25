Marvel выпустила трейлер «Человека-муравья 3» для муравьёв
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Вчера Marvel Studios опубликовала первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Через какое-то время появилась другая версия ролика. Она предназначена в буквальном смысле для муравьёв.
Содержание трейлера точно такое же, как и у оригинального ролика, однако его размер уменьшен в несколько раз. Настоящие муравьи точно насладятся этим трейлером.
Что это? Трейлер для муравьёв?! Да. Да, так и есть!
События триквела «Человека-муравья» развернутся после фильма «Мстители: Финал». Сюжет ленты посвятят путешествию Скотта Лэнта и его близких в Квантовом мире. Злодеем картины выступит Канг, одну из версий которого можно было увидеть ранее в сериале «Локи».
Премьера фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» состоится 17 февраля.
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