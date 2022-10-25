«Я горжусь сериалом». Мэйси Уильямс — о спорном финале «Игры престолов»

На Twitch-стриме своего брата Мэйси Уильямс, исполнительница роли Арьи Старк в «Игре престолов», высказалась о своих чувствах к культовому сериалу. Если раньше актриса не принимала концовку как что-то примечательное и даже пыталась избегать обсуждений на эту тему, то теперь она выдохнула и даже гордится своим участием в шоу от HBO.
Сериал очень хорош, и долгое время я чувствовала, что должна избегать его обсуждений, потому что это слишком раздражало. Но теперь я чувствую, что снова смирилась. Приятно гордиться им, ведь это десять лет моей жизни.
При этом её брат оценил шоу куда выше. По его словам, это замечательный сериал — один из лучших на телевидении.
Что касается возвращения к роли Арьи Старк, Мэйси готова это сделать лишь «в правильное время с правильными людьми». Судя по всему, актриса имеет в виду интересную идею для продолжения и талантливую съёмочную команду. Такое предложение недавно пришло Киту Харрингтону, который сыграет в сериале про Джона Сноу.
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