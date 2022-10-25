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Исследование: видеоигры улучшают мозговую активность детей

Исследование: видеоигры улучшают мозговую активность детей
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Группа учёных провела очередной эксперимент и разделила 10-летних детей на две группы: первая играла в игры как минимум 21 час в неделю, вторая вообще не играла в видеоигры. После этого исследователи провели несколько тестов, в которых ребятам нужно было решать различные когнитивные задачки. Всего в тестировании приняли участие 2217 детей.

Выяснилось, что геймеры лучше запоминали и контролировали свои моторные навыки, чем те, кто вообще не играет. Кроме того, у любителей видеоигр оказалась куда более выраженная мозговая активность в местах, отвечающих за память и внимательность.

Интересно, что сами учёные не спешат связывать результаты исследования именно с положительным влиянием видеоигр. Возможно, они действительно улучшают мозговую активность, но всё может быть куда проще. Игры могли подготовить детей к аналогичным задачам в тестах, поэтому они справились лучше тех, кто подобные тесты видит впервые.

Ранее аналогичное исследование провели учёные в Швеции. И результаты оказались очень похожими.

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