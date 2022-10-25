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Дядя Бен в Marvel Snap умирает, чтобы призвать Человека-паука

Дядя Бен в Marvel Snap умирает, чтобы призвать Человека-паука
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Недавно вышла карточная игра Marvel Snap от бывших авторов Hearthstone. В игре есть более 150 карт, включающих в себя героев, злодеев и других персонажей огромной вселенной Marvel.

Одна из самых примечательных карт — дядюшка Бен. С виду карта кажется бесполезной, поскольку у неё всего две единицы силы, однако ценность карточки – в её срабатывающем эффекте. После того как вы выбросите карту дяди Бена, на его место придёт Человек-паук. На это обратило внимание издание Kotaku.

Несмотря на то что это обычная способность, она отлично подходит дяде Бену, ведь в комиксах именно смерть Бена стала причиной появления Человека-паука. В социальных сетях многие в шутку отмечают, что смерть дяди Бена — это плохо, однако в контексте Marvel Snap воспринимается как что-то хорошее.

Marvel Snap доступна бесплатно на ПК, iOS и Android, но в России проект официально не вышел. Ниже можно ознакомиться с нашим обзором игры.

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