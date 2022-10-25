Тобин Белл вернётся к роли Джона Крамера в новой «Пиле»
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По информации издания Deadline, актёр Тобин Белл подписал контракт на появление в новой части «Пилы». Белл сыграл роль серийного убийцы Джона Крамера.
Джон Крамер — главный антагонист франшизы «Пила». Крамер прибегал к необычным формам убийства. Он оставлял людей в смертельных ловушках, из которых можно было выбраться, при этом сильно навредив самому себе. У Крамера в фильмах была своя философия — он не убивал всех подряд, а лишь тех, кто не ценил свою жизнь.
Производством новой части «Пилы» занимаются Lionsgate и Twisted Pictures, а режиссёром выступит Кевин Гройтер, снявший «Пилу 6» и «Пилу 7».
Фильм выйдет 27 октября 2023 года, а авторы пообещали, что фанатам франшизы он точно понравится по духу и атмосфере.
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