Джордж Мартин: «Ветра зимы» почти готовы. Это самая большая книга в «Песни льда и пламени»

На недавнем стриме с поклонниками Джордж Мартин рассказал о состоянии производства книги «Ветра зимы» из цикла «Песнь льда и пламени». По словам писателя, книга готова на 75%, сейчас автор дорабатывает и переписывает некоторые фрагменты из первых глав. Как отметил Мартин, это будет самое длинное произведение во всей серии.
При этом писатель всё ещё не готов назвать точную дату выхода книги. Как и всегда, здесь всё будет зависеть от лени автора и его занятости в других проектах.
Джордж Мартин пишет шестую часть цикла уже более 11 лет — за продолжение он взялся сразу после выпуска «Танца с драконами» в 2011 году. Долгое время писателя отвлекала работа над «Игрой престолов», которая в конечном итоге несколько свернула от канона в другую сторону. Впереди фанатов также ждёт финальное произведение с рабочим названием «Грёзы о весне», концовка которого наверняка будет отличаться от завершения культового сериала.
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