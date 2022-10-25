Джордж Мартин: «Ветра зимы» почти готовы. Это самая большая книга в «Песни льда и пламени»

На недавнем стриме с поклонниками Джордж Мартин рассказал о состоянии производства книги «Ветра зимы» из цикла «Песнь льда и пламени». По словам писателя, книга готова на 75%, сейчас автор дорабатывает и переписывает некоторые фрагменты из первых глав. Как отметил Мартин, это будет самое длинное произведение во всей серии.

При этом писатель всё ещё не готов назвать точную дату выхода книги. Как и всегда, здесь всё будет зависеть от лени автора и его занятости в других проектах.

Джордж Мартин пишет шестую часть цикла уже более 11 лет — за продолжение он взялся сразу после выпуска «Танца с драконами» в 2011 году. Долгое время писателя отвлекала работа над «Игрой престолов», которая в конечном итоге несколько свернула от канона в другую сторону. Впереди фанатов также ждёт финальное произведение с рабочим названием «Грёзы о весне», концовка которого наверняка будет отличаться от завершения культового сериала.