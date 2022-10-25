«Звёздные войны» от автора «Остаться в живых» расскажут о событиях после финала саги

На днях стало известно о производстве нового фильма во вселенной «Звёздных войн». Его сценарий напишет автор сериала «Остаться в живых» Дэймон Линделоф. Постановщиком выступит Шармин Обаид-Чина, снявшая некоторые эпизоды сериала «Мисс Марвел».

Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщило первые подробности проекта. Оказывается, события нового фильма развернутся уже после событий девятого эпизода — финала саги Скайуокеров. Однако это будет не прямое продолжение, а самостоятельное произведение, в которое могут заглянуть знакомые фанатам персонажи.

Пока у Disney в планах лишь один фильм от Линделофа — потенциальный сиквел будет зависеть от успеха оригинальной картины. Что касается даты выхода, то премьера, скорее всего, состоится не раньше 2025 года.