«Звёздные войны» от автора «Остаться в живых» расскажут о событиях после финала саги

На днях стало известно о производстве нового фильма во вселенной «Звёздных войн». Его сценарий напишет автор сериала «Остаться в живых» Дэймон Линделоф. Постановщиком выступит Шармин Обаид-Чина, снявшая некоторые эпизоды сериала «Мисс Марвел».
Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщило первые подробности проекта. Оказывается, события нового фильма развернутся уже после событий девятого эпизода — финала саги Скайуокеров. Однако это будет не прямое продолжение, а самостоятельное произведение, в которое могут заглянуть знакомые фанатам персонажи.
Пока у Disney в планах лишь один фильм от Линделофа — потенциальный сиквел будет зависеть от успеха оригинальной картины. Что касается даты выхода, то премьера, скорее всего, состоится не раньше 2025 года.
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