«Гарри Поттер» и другие бесплатные игры PS Plus на ноябрь

Пользователь сайта Dealabs под ником billbil-kun опубликовал свежую подборку PS Plus на ноябрь. Официальный анонс должен состояться лишь завтра вечером, 26 октября. С первого ноября будут доступны три игры.
Nioh 2 [PS4, PS5]
Хардкорный экшен в духе Dark Souls, вышедший в марте 2020 года. Геймеров ждут смертельные битвы против полчищ ёкай на просторах Японии периода Сэнгоку.
LEGO Harry Potter Collection [PS4]
Полная коллекция LEGO-игр по всем частям «Гарри Поттера». Пользователям предстоит играть за Гарри, Рона, Гермиону и других знаковых персонажей, собирать детальки из конструктора и пережить основные события из киносаги.
Heavenly Bodies [PS4, PS5]
Игра про космонавтов в жанре физической головоломки. Для победы необходимо изучить все особенности передвижения в невесомости и аккуратно лазать по научно-исследовательской станции.
Линейка игр для PS Plus Extra и PS Plus Deluxe станет известна позднее.
- 25 октября 2022
-
17:41
-
17:25
-
17:16
-
17:05
-
16:31
-
16:28
-
16:16
-
16:15
-
15:56
-
15:38
-
15:17
-
14:45
-
14:16
-
14:07
-
13:48
-
13:47
-
13:15
-
13:11
-
12:42
-
12:31
-
11:42
-
11:31
-
10:41
-
10:07
-
09:34
- 24 октября 2022
-
19:52
-
19:20
-
19:08
-
18:44
-
18:42
-
18:14
-
17:51
-
17:31
-
17:29
-
17:07