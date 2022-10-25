Коллекционер выложил в открытый доступ руководства ко всем играм для PS2 в 4К
Поделиться
Пользователь под ником Kirkland опубликовал полную коллекцию руководств ко всем играм для PS2, когда-либо выходившим в США. 1901 файл он заново отсканировал и опубликовал в открытом доступе в разрешении 4К и формате PDF.
В начале нулевых руководства шли со многими лицензионными играми для PS2. В них пользователю рассказывали о базовых механиках и давали советы по прохождению.
Как рассказал коллекционер, на полную сборку ушло 22 года, в течение которых он потратил больше $ 40 тыс. (около 2,5 млн рублей). Результатом геймер хоть и доволен, однако признаёт, что некоторые руководства отсканированы не в самом лучшем качестве — впоследствии он планирует воспользоваться нейросетями, чтобы улучшить полученные изображения.
Руководство God of War 2
Общий вес 1901 руководства составляет 230 ГБ, которые автор ужал почти в 10 раз — до 27 ГБ. Скачать их может любой желающий на специальном сайте.
Комментарии
- 25 октября 2022
-
17:41
-
17:25
-
17:16
-
17:05
-
16:31
-
16:28
-
16:16
-
16:15
-
15:56
-
15:38
-
15:17
-
14:45
-
14:16
-
14:07
-
13:48
-
13:47
-
13:15
-
13:11
-
12:42
-
12:31
-
11:42
-
11:31
-
10:41
-
10:07
-
09:34
- 24 октября 2022
-
19:52
-
19:20
-
19:08
-
18:44
-
18:42
-
18:14
-
17:51
-
17:31
-
17:29
-
17:07
Партнерский контент