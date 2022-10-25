Коллекционер выложил в открытый доступ руководства ко всем играм для PS2 в 4К

Пользователь под ником Kirkland опубликовал полную коллекцию руководств ко всем играм для PS2, когда-либо выходившим в США. 1901 файл он заново отсканировал и опубликовал в открытом доступе в разрешении 4К и формате PDF.

В начале нулевых руководства шли со многими лицензионными играми для PS2. В них пользователю рассказывали о базовых механиках и давали советы по прохождению.

Как рассказал коллекционер, на полную сборку ушло 22 года, в течение которых он потратил больше $ 40 тыс. (около 2,5 млн рублей). Результатом геймер хоть и доволен, однако признаёт, что некоторые руководства отсканированы не в самом лучшем качестве — впоследствии он планирует воспользоваться нейросетями, чтобы улучшить полученные изображения.

Руководство God of War 2

Общий вес 1901 руководства составляет 230 ГБ, которые автор ужал почти в 10 раз — до 27 ГБ. Скачать их может любой желающий на специальном сайте.