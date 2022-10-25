Новый трейлер Redfall от авторов Prey и Dishonored приурочили к Хэллоуину
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Cтудия Arkane, авторы Prey и Dishonored, представила новый трейлер Redfall — кооперативного шутера, в котором игрокам предстоит сразиться с вампирами и отвоевать у них город Редфолл. Ролик посвятили Хэллоуину и напомнили геймерам, что экшен во многом будет напоминать настоящие фильмы ужасов.
Помимо сражений с вампирами, в Redfall будет прокачка навыков и оружия с постоянным командным взаимодействием. Играть можно за одного из четырёх персонажей: Джейкоба, Реми, Девиндера и Лайлу. У каждого из них свои способности. К примеру, Реми орудует подручным роботом, а Джейкоб — прирождённый снайпер.
Redfall выйдет в 2023 году только на Xbox и ПК — на PlayStation она не заглянет. Игра с первого дня войдёт в сервис Game Pass.
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