Новый трейлер Redfall от авторов Prey и Dishonored приурочили к Хэллоуину

Cтудия Arkane, авторы Prey и Dishonored, представила новый трейлер Redfall — кооперативного шутера, в котором игрокам предстоит сразиться с вампирами и отвоевать у них город Редфолл. Ролик посвятили Хэллоуину и напомнили геймерам, что экшен во многом будет напоминать настоящие фильмы ужасов.

Помимо сражений с вампирами, в Redfall будет прокачка навыков и оружия с постоянным командным взаимодействием. Играть можно за одного из четырёх персонажей: Джейкоба, Реми, Девиндера и Лайлу. У каждого из них свои способности. К примеру, Реми орудует подручным роботом, а Джейкоб — прирождённый снайпер.

Redfall выйдет в 2023 году только на Xbox и ПК — на PlayStation она не заглянет. Игра с первого дня войдёт в сервис Game Pass.