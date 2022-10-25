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Отзывы Cyberpunk 2077 в Steam впервые стали «Очень положительными»

Отзывы Cyberpunk 2077 в Steam впервые стали «Очень положительными»
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Недавний всплеск онлайна в Cyberpunk 2077 не только привлёк новых игроков, но и потихоньку исправляет репутацию тайтла. На днях недавние отзывы ролевого экшена в Steam впервые в истории достигли отметки «Очень положительные» и дошли до 90%.

Фото: Steam

Ранее «Киберпанк» удерживал стабильные 76%, однако до проекта добралась новая аудитория, которая оценила игру по достоинству. Конечно же, немалую роль в успехе сыграло и аниме Cyberpunk: Edgerunners, после которого у игры открылось второе дыхание. Кто знает, может быть, ближе к зиме отзывы пойдут ещё выше.

Прямо сейчас CD Projekt RED работает над дополнением Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — оно выйдет в 2023 году. Кроме того, разработчики недавно анонсировали и продолжение ролевого экшена.

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