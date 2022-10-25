Разнообразные враги и мощные клинки Хаоса. Авторы God of War Ragnarok — о боевой системе

Авторы God of War Ragnarok продолжают делиться подробностями экшена. В новом видео разработчики боевой системы рассказали о создании захватывающего игрового процесса.
В первую очередь авторы рассказали о разнообразии врагов в Ragnarok. Они прислушались к критике прошлой части и наделили все девять миров сиквела уникальными противниками, которые выглядят и сражаются абсолютно по-разному. Приятное ощущение суровой битвы также создаёт и камера, которая будет фокусироваться на особенно мощных атаках.
Много внимания авторы уделили и клинкам Хаоса, с помощью которых Кратос научился взбираться на невысокие поверхности. Это добавило в игру куда больше скорости и стремительности. Кроме того, у них появились уникальные комбо, похожие на таковые из прошлых частей серии. Также разработчики пообещали куда больше сложных головоломок, которые можно будет решить с помощью взаимодействия Кратоса и Атрея. А битвы с боссами станут ещё более запоминающимися.
God of War Ragnarok поступит в продажу 9 ноября на PS4 и PS5. В Сети тем временем уже гуляют сюжетные спойлеры проекта.
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