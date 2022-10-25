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Дуэйн Джонсон поблагодарил фанатов за высокие рейтинги «Чёрного Адама»

Дуэйн Джонсон поблагодарил фанатов за высокие рейтинги «Чёрного Адама»
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На прошлой неделе в кинотеатрах состоялась премьера «Чёрного Адама» — кинокомикса в киновселенной DC с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Критики оценили фильм довольно вяло, а вот пользователям лента очень понравилась. На агрегаторе Rotten Tomatoes зрители оценили кино на 90% «свежести» — аналогичный результат достиг разве что «Тёмный Рыцарь» Кристофера Нолана.

На ситуацию обратил внимание сам Дуэйн Джонсон и поблагодарил фанатов за поддержку. Ведь именно на них он и ориентировался на съёмках фильма.

Огромное спасибо фанатам за потрясающий зрительский рейтинг в 90% у «Чёрного Адама». Это самый высокий зрительский рейтинг для кинотеатрального релиза DC со времён «Тёмного рыцаря».

Как всегда, фанаты прежде всего, и мы всегда стремимся сделать всё возможное для них. Так что обязательно оставайтесь в зале до конца титров…

В России ленту, к сожалению, не показывают из-за ухода Warner Bros. с отечественного рынка.

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