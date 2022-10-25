Дуэйн Джонсон поблагодарил фанатов за высокие рейтинги «Чёрного Адама»
Поделиться
На прошлой неделе в кинотеатрах состоялась премьера «Чёрного Адама» — кинокомикса в киновселенной DC с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Критики оценили фильм довольно вяло, а вот пользователям лента очень понравилась. На агрегаторе Rotten Tomatoes зрители оценили кино на 90% «свежести» — аналогичный результат достиг разве что «Тёмный Рыцарь» Кристофера Нолана.
На ситуацию обратил внимание сам Дуэйн Джонсон и поблагодарил фанатов за поддержку. Ведь именно на них он и ориентировался на съёмках фильма.
Огромное спасибо фанатам за потрясающий зрительский рейтинг в 90% у «Чёрного Адама». Это самый высокий зрительский рейтинг для кинотеатрального релиза DC со времён «Тёмного рыцаря».
Как всегда, фанаты прежде всего, и мы всегда стремимся сделать всё возможное для них. Так что обязательно оставайтесь в зале до конца титров…
В России ленту, к сожалению, не показывают из-за ухода Warner Bros. с отечественного рынка.
Комментарии
- 25 октября 2022
-
19:05
-
18:48
-
18:07
-
17:41
-
17:25
-
17:16
-
17:05
-
16:31
-
16:28
-
16:16
-
16:15
-
15:56
-
15:38
-
15:17
-
14:45
-
14:16
-
14:07
-
13:48
-
13:47
-
13:15
-
13:11
-
12:42
-
12:31
-
11:42
-
11:31
-
10:41
-
10:07
-
09:34
- 24 октября 2022
-
19:52
-
19:20
-
19:08
-
18:44
-
18:42
-
18:14
-
17:51
Партнерский контент