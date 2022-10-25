Состоялся релиз стратегии Victoria 3. Купить игру можно и в России
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Долгожданная Victoria 3 добралась до цифровых прилавков Steam. Стратегию можно купить в том числе и в России по цене в 2499 рублей за обычное издание и 3999 рублей — за расширенное. Все предзаказавшие также получили набор отреставрированной музыки из Victoria 2.
Victoria 3 — глобальная стратегия с упором на внутреннюю экономику и развитие собственного населения. Игра охватывает всемирную историю периода с 1836 по 1936 год и позволяет игроку управлять любой страной в этот период времени. Пользователю необходимо привести государство к процветанию и следить за жизнью его граждан.
В своём обзоре мы назвали «Викторию 3» одной из лучших игр в жанре, однако не без проблем. Разработчикам ещё предстоит доработать боевую систему и производительность.
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