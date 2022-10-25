Для Pathfinder: Wrath of the Righteous вышел новый сезонный пропуск с тремя дополнениями

Российская студия Owlcat Games анонсировала второй сезонный пропуск для Pathfinder: Wrath of the Righteous. В него войдут сразу три дополнения.

Первое дополнение добавит в игру могучего бойца, способного принимать и перенимать аспекты диких зверей. Второе дополнение продолжит сюжет «Шагов по пеплу» — из глубин Бездны восстанет новый лорд демонов, ведущий орды обледенелых приспешников. Продолжительность DLC составит около семи часов. Наконец, с релизом третьего дополнения игроки смогут вернуться в Кенабрес и продолжить вечеринку, прерванную нападением демонов в начале игры.

Второй сезонный пропуск для Pathfinder: Wrath of the Righteous уже можно предзаказать и в России по цене в 899 рублей. Полноценной даты релиза всех дополнений пока нет.