Для Pathfinder: Wrath of the Righteous вышел новый сезонный пропуск с тремя дополнениями
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Российская студия Owlcat Games анонсировала второй сезонный пропуск для Pathfinder: Wrath of the Righteous. В него войдут сразу три дополнения.
Первое дополнение добавит в игру могучего бойца, способного принимать и перенимать аспекты диких зверей. Второе дополнение продолжит сюжет «Шагов по пеплу» — из глубин Бездны восстанет новый лорд демонов, ведущий орды обледенелых приспешников. Продолжительность DLC составит около семи часов. Наконец, с релизом третьего дополнения игроки смогут вернуться в Кенабрес и продолжить вечеринку, прерванную нападением демонов в начале игры.
Второй сезонный пропуск для Pathfinder: Wrath of the Righteous уже можно предзаказать и в России по цене в 899 рублей. Полноценной даты релиза всех дополнений пока нет.
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