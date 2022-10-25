Тюнинг в духе Underground. Для Need for Speed Unbound представили кастомизацию автомобилей
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Criterion Games продолжает делиться информацией о Need for Speed Unbound. В новом видео авторы показали возможности кастомизации автомобилей — игроки смогут тюнинговать машины буквально от и до.
Например, геймеры смогут заменить задний и передний бамперы, боковые обвесы, диски, фары, спойлеры, воздухозаборники и даже ставить полноценные кузовы. Кроме того, автомобили можно будет красить и клеить на них деколи в лучших традициях Underground и Most Wanted.
NFS Unbound выходит 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК. Это первая часть серии за 10 лет, в создании которой принимает участие студия Criterion — авторы Burnout, NFS Hot Pursuit и NFS Most Wanted (2012). Ранее авторы опубликовали список из всех 144 автомобилей, представленных в игре.
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