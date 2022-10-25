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Лучшие игры на Хэллоуинской распродаже в Steam

В Steam началась Хэллоуинская распродажа. Покупать игры можно и в России
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В Steam стартовала новая крупная распродажа под названием «Страхи в Steam». На протяжении недели игроки смогут приобрести игры, так или иначе связанные с ужасами. Покупать некоторые тайтлы можно и в России — мы собрали список из самых примечательных игр со скидками.

Покупка игр в Steam для России: как пополнять счёт и где брать ключи Покупка игр в Steam для России: как пополнять счёт и где брать ключи

Лучшие предложения на Хэллоуинской распродаже в Steam

Распродажа «Страхи в Steam» продлится до 1 ноября, 20:00 по московскому времени.

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