В Steam началась Хэллоуинская распродажа. Покупать игры можно и в России

В Steam стартовала новая крупная распродажа под названием «Страхи в Steam». На протяжении недели игроки смогут приобрести игры, так или иначе связанные с ужасами. Покупать некоторые тайтлы можно и в России — мы собрали список из самых примечательных игр со скидками.

Лучшие предложения на Хэллоуинской распродаже в Steam

Распродажа «Страхи в Steam» продлится до 1 ноября, 20:00 по московскому времени.