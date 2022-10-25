В Steam началась Хэллоуинская распродажа. Покупать игры можно и в России
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В Steam стартовала новая крупная распродажа под названием «Страхи в Steam». На протяжении недели игроки смогут приобрести игры, так или иначе связанные с ужасами. Покупать некоторые тайтлы можно и в России — мы собрали список из самых примечательных игр со скидками.
Лучшие предложения на Хэллоуинской распродаже в Steam
- Control Ultimate Edition — 479 рублей (- 70%)
- Black Mesa — 104 рубля (- 75%)
- Don't Starve Together — 118 рублей (- 66%)
- Killing Floor 2 — 224 рубля (- 75%)
- Hollow Knight — 174 рубля (- 50%)
- Phasmophobia — 247 рублей (- 20%)
- Little Nightmares — 312 рублей (- 75%)
- Grim Dawn — 150 рублей (- 70%)
- V Rising — 348 рублей (- 20%)
- The Forest — 108 рублей (- 75%)
- Hunt: Showdown — 674 рубля (- 50%)
- DayZ — 719 рублей (- 40%)
- Project Zomboid — 291 рубль (- 33%)
Распродажа «Страхи в Steam» продлится до 1 ноября, 20:00 по московскому времени.
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