Вышел первый трейлер праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»
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Джеймс Ганн представил трейлер рождественского спецвыпуска «Стражей Галактики». Премьера фильма состоится уже 25 ноября в онлайн-кинотеатре Disney+.
По сюжету команда Стражей хотят поднять настроение поникшему Питеру Квиллу — Дракс вместе с Мантис решают, что этим «подарком» станет легендарный актёр Кевин Бейкон, за которым они и отправляются на Землю. Однако тот, судя по всему, не хочет лететь в космос и отказывается пройти со Стражами в звездолёт.
К своим ролям вернутся Крис Пратт, Дэйв Батиста, Карен Гиллан и другие актёры, в кресле постановщика вновь окажется Джеймс Ганн. Это будет предпоследний фильм с текущей командой Стражей — финал для них наступит вместе с релизом триквела в мае 2023 года.
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