Джеймс Ганн, режиссёр «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц», стал главным по фильмам DC

Джеймс Ганн стал руководителем кинофраншизы DC вместе со своим давним партнёром Питером Сафраном. Теперь они будут отвечать за развитие вселенной — вдвоем они станут главными по всем вопросам касательно фильмов и сериалов про супергероев Warner Bros. Discovery.
Ганн и Сафран станут руководителями DC Studios — нового подразделения WBD, которое отвечает абсолютно за всё по супергероям. От крупнобюджетных фильмов и сериалов до анимационных сериалов и кино для телевидения. На Ганна лягут творческие задачи, тогда как на Сафрана — деловые.
Теперь у DC наконец-то появился «свой Кевин Файги», которого корпорация искала уже несколько месяцев. У Ганна контракт на четыре года — всё это время он будет работать исключительно над проектами для DC.
Джеймс Ганн наиболее известен по трилогии «Стражей Галактики» для Marvel, а также по фильму «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и сериалу «Миротворец».
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