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Фоторежим появится в God of War Ragnarok только после выхода

Фоторежим появится в God of War Ragnarok только после выхода
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Разработчики God of War Ragnarok из студии Sony Santa Monica объявили, что на релизе в игре не будет фоторежима. Он появится только после выхода.

Авторы в социальных сетях отметили, что им не терпится увидеть кадры, которые сделают игроки. О появлении фоторежима студия объявит отдельно.

God of War Ragnarok — продолжение оригинальной God of War 2018 года. Игра расскажет о новых приключениях Кратоса и его сына Атрея. Большую роль в сюжете сыграют и боги: Тор, Один, Фрейя и многие другие. Также в игре появится Мимир, который полюбился игрокам ещё с первой части.

Релиз игры состоится 9 ноября только на PS4 и PS5. Будьте предельно осторожны, поскольку уже везде гуляют спойлеры. На YouTube выкладывают целые геймплейные куски с важными сюжетными моментами.

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