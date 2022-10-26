В ремейкe Resident Evil 4 будет антипиратская защита Denuvo
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Пользователи на странице ремейка Resident Evil 4 в Steam обнаружили упоминание антипиратской защиты Denuvo. Ранее Capcom использовала защиту для Resident Evil 7, Resident Evil Village и ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3.
Игроки относятся к Denuvo с негативом, поскольку система сильно влияет на производительность игр. Из-за неё многие проекты даже на мощных ПК работают проблемно. Будет ли Capcom убирать защиту из ремейка Resident Evil 4, неизвестно.
Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта 2023 года на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Игра будет полностью переведена на русский язык. В ней даже будет профессиональный дубляж. По продолжительности ремейк тайтла не будет уступать оригинальной Resident Evil 4.
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