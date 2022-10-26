Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В ремейкe Resident Evil 4 будет антипиратская защита Denuvo

В ремейкe Resident Evil 4 будет антипиратская защита Denuvo
Комментарии

Пользователи на странице ремейка Resident Evil 4 в Steam обнаружили упоминание антипиратской защиты Denuvo. Ранее Capcom использовала защиту для Resident Evil 7, Resident Evil Village и ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3.

Игроки относятся к Denuvo с негативом, поскольку система сильно влияет на производительность игр. Из-за неё многие проекты даже на мощных ПК работают проблемно. Будет ли Capcom убирать защиту из ремейка Resident Evil 4, неизвестно.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта 2023 года на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Игра будет полностью переведена на русский язык. В ней даже будет профессиональный дубляж. По продолжительности ремейк тайтла не будет уступать оригинальной Resident Evil 4.

Новость по теме
Ремейк Resident Evil 4 не станут сокращать после критики ремейка Resident Evil 3
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022