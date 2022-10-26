Власти России хотят ограничить продажу видеоигр в стране
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По информации газеты «Коммерсантъ», Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям.
Более этого, в России также хотят запретить выпуск и продажу видеоигр, которые содержат информацию, запрещённую для распространения в стране. Как отметили в Роскомнадзоре, в законодательстве Российской Федерации пока что нет специального регулирования компьютерных игр.
Задача государства — обеспечить необходимый уровень безопасности общества, защиту истории, культурных и традиционных ценностей и в данной сфере.
Эксперт рынка видеоигр Гаджи Махтиев отметил, что в России даже могут заблокировать Steam, Epic Games Store и другие зарубежные площадки для покупки игр в случае игнорирования каких-либо предупреждений.
У Роскомнадзора и прокуратуры будет право потребовать у Steam или Epic Games Store не допустить продажу российским клиентам игры, где, скажем, один из персонажей нетрадиционной ориентации.
Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.
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