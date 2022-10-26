Таинственную Silent Hill: Townfall разрабатывают на Unreal Engine 5
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Несколько дней назад Capcom сделала серию анонсов по Silent Hill. Во время презентации была представлена таинственная Silent Hill: Townfall. Деталями авторы не спешат делиться, однако кое-какая информация всё же появилась.
На сайте разработчиков из студии No Code открыто несколько вакансий. Команда ищет людей для разработки тайтла, а один из кандидатов должен уметь работать с Unreal Engine 5. Судя по всему, Townfall разрабатывают именно на этом движке. Ещё авторы ищут пару аниматоров.
Подробностей Townfall до сих пор нет. Неизвестны также и платформы, однако в вакансиях указаны современные консоли и ПК. Новая Silent Hill точно выйдет как минимум на ПК.
Ранее игроки в трейлере игры нашли скрытое послание, но пока не поняли, что оно означает.
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