Российский бренд смартфонов Inoi уходит из России

Отечественный бренд Inoi решил прекратить свою деятельность в России, сменив «дом» на Эстонию. Продукция компании была во многом примечательна тем, что её смартфоны первое время работали на российской операционке «Аврора», — но это продлилось недолго из-за слабых результатов. Позже они перешли на Android.

Несколько лет назад Inoi выбивалась в лидеры бюджетного сегмента, но на сегодня доля продаж смартфонов составляет ниже одного процента. В сегменте кнопочных телефонов ситуация чуть лучше — 5,9%.

Представитель бренда заявил «Ъ», что компания «не даёт комментарии в РФ, поскольку она эстонская». Уход Inoi подтвердил источник, близкий к компании. По его словам, это произошло около месяца назад.

При этом в российских магазинах технику Inoi свободно продают. К слову, лидером сегмента в 2022 году стал другой российский бренд F+.