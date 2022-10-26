Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российский бренд смартфонов Inoi уходит из России

Российский бренд смартфонов Inoi уходит из России
Комментарии

Отечественный бренд Inoi решил прекратить свою деятельность в России, сменив «дом» на Эстонию. Продукция компании была во многом примечательна тем, что её смартфоны первое время работали на российской операционке «Аврора», — но это продлилось недолго из-за слабых результатов. Позже они перешли на Android.

Несколько лет назад Inoi выбивалась в лидеры бюджетного сегмента, но на сегодня доля продаж смартфонов составляет ниже одного процента. В сегменте кнопочных телефонов ситуация чуть лучше — 5,9%.

Представитель бренда заявил «Ъ», что компания «не даёт комментарии в РФ, поскольку она эстонская». Уход Inoi подтвердил источник, близкий к компании. По его словам, это произошло около месяца назад.

При этом в российских магазинах технику Inoi свободно продают. К слову, лидером сегмента в 2022 году стал другой российский бренд F+.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022