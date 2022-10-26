Российский бренд смартфонов Inoi уходит из России
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Отечественный бренд Inoi решил прекратить свою деятельность в России, сменив «дом» на Эстонию. Продукция компании была во многом примечательна тем, что её смартфоны первое время работали на российской операционке «Аврора», — но это продлилось недолго из-за слабых результатов. Позже они перешли на Android.
Несколько лет назад Inoi выбивалась в лидеры бюджетного сегмента, но на сегодня доля продаж смартфонов составляет ниже одного процента. В сегменте кнопочных телефонов ситуация чуть лучше — 5,9%.
Представитель бренда заявил «Ъ», что компания «не даёт комментарии в РФ, поскольку она эстонская». Уход Inoi подтвердил источник, близкий к компании. По его словам, это произошло около месяца назад.
При этом в российских магазинах технику Inoi свободно продают. К слову, лидером сегмента в 2022 году стал другой российский бренд F+.
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