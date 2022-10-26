Инсайдер: BetBoom Team собирает состав по CS:GO с Бумычем
Поделиться
Известный киберспортивный инсайдер Алексей OverDrive Бирюков сообщил о том, что компания BetBoom планирует открыть состав по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.
Капитаном команды станет экс-игрок Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов, который в мае покинул украинский клуб после скандала с бывшей женой. С тех пор Бумыч не выступал на профессиональной сцене.
По данным инсайдера, состав уже может быть собран и в него вошли «очень даже неплохие игроки», однако пока он не готов окончательно подтвердить эту информацию.
Состав по CS:GO станет вторым подразделением BetBoom Team. В апреле этого года компания открыла ростер по Dota 2, который через несколько месяцев смог выйти в финальную часть чемпионата мира The International 2022.
Комментарии
- 26 октября 2022
-
12:17
-
12:15
-
12:08
-
12:07
-
11:09
-
10:25
-
09:52
-
09:24
-
00:20
- 25 октября 2022
-
21:31
-
21:03
-
20:47
-
20:33
-
20:25
-
20:05
-
19:54
-
19:05
-
18:48
-
18:07
-
17:41
-
17:25
-
17:16
-
17:05
-
16:31
-
16:28
-
16:16
-
16:15
-
15:56
-
15:38
-
15:17
-
14:45
-
14:16
-
14:07
-
13:48
-
13:47
Партнерский контент