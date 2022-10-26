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Инсайдер: BetBoom Team собирает состав по CS:GO с Бумычем

Инсайдер: BetBoom Team собирает состав по CS:GO с Бумычем
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Известный киберспортивный инсайдер Алексей OverDrive Бирюков сообщил о том, что компания BetBoom планирует открыть состав по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

Капитаном команды станет экс-игрок Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов, который в мае покинул украинский клуб после скандала с бывшей женой. С тех пор Бумыч не выступал на профессиональной сцене.

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По данным инсайдера, состав уже может быть собран и в него вошли «очень даже неплохие игроки», однако пока он не готов окончательно подтвердить эту информацию.

Состав по CS:GO станет вторым подразделением BetBoom Team. В апреле этого года компания открыла ростер по Dota 2, который через несколько месяцев смог выйти в финальную часть чемпионата мира The International 2022.

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