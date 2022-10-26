Болельщики Team Spirit увидели намёк клуба на отсутствие замен в составе по Dota 2

Фанаты российской киберспортивной команды Team Spirit обратили внимание на описание к последнему видеоблогу с The International 2022 по Dota 2.

По мнению некоторых, этот текст показывает, что клуб намерен сохранить текущий состав без замен, хотя официально клуб не озвучивал своей позиции по этому вопросу.

Спасибо всем болельщикам, что всегда были и остаётесь с нами. Miposhka, Mira, Collapse, TORONTOTOKYO и Yatoro вернутся в следующем сезоне.

Ранее в Сети появились слухи, что Александр TORONTOTOKYO Хертек хочет покинуть Team Spirit и создать свою команду вместе с Nightfall и Save. Вместе с тем менеджер Team Spirit по Dota 2 допустил, что после провального выступления на чемпионате мира The International 2022 состав команды может быть изменён.