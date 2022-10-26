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Сетевая игра по The Last of Us может быть условно-бесплатной

Сетевая игра по The Last of Us может быть условно-бесплатной
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Студия Naughty Dog разместила у себя на сайте новую вакансию продюсера, которому предстоит работа с неким большим сетевым проектом. Помимо базовых умений планирования, потенциальный кандидат должен разбираться в условно-бесплатных играх с долгосрочной поддержкой.

Как сообщает журналист Том Хендерсон, команда ищет специалиста именно для мультиплеера The Last of Us, который анонсировали этим летом. Изначально он должен был выйти вместе со второй частью серии, однако в студии посчитали проект слишком амбициозным и решили сделать его отдельной игрой. Судя по описанию вакансии, проект может быть условно-бесплатным.

Сама Naughty Dog обещала раскрыть карты лишь в 2023 году, так что официальной информации придётся подождать как минимум несколько месяцев.

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