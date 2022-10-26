«Они всегда ведут себя как студенты». Джеймс Кэмерон раскритиковал героев Marvel и DC

Джеймс Кэмерон продолжает рассказывать об «Аватаре 2» и сравнивать его с другими блокбастерами на рынке. В интервью The New York Times именитый режиссёр вновь напомнил об одной из главных тем сиквела — трудностях родительства. По его словам, именно дети главных героев станут причиной для изменений: они больше не будут рваться в бой и вести себя настолько безрассудно.
Конечно, без подколов в сторону кинокомиксов не обошлось. Кэмерон напомнил, что в фильмах Marvel и DC у многих героев тоже есть отношения и даже дети, однако это их нисколько не меняет.
Когда я смотрю на эти блокбастеры — да, я про вас, Marvel и DC — не имеет значения, сколько лет персонажам, все они ведут себя так, как будто они ещё студенты.
У них есть отношения, но на самом деле нет. Они никогда не отходят от дел из-за своих детей. Вещи, которые действительно приземляют нас, дают нам силу, любовь и цель? Эти персонажи не испытывают этого, и мне кажется, что так фильмы снимать нельзя.
При этом Кэмерон считает, что его более взрослый подход к вопросам отцов и детей также найдёт отклик у молодой аудитории. Ведь даже спустя 200 лет и на другой планете молодые люди проходят через одно и то же, отмечает режиссёр.
Премьера сиквела «Аватара: Путь воды» состоится 14 декабря 2022 года. Помимо него, Джеймс Кэмерон также работает над ещё тремя продолжениями, которые будут выходить каждые два года.
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