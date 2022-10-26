Wo Long Fallen Dynasty: китайская Nioh получил точную дату выхода

Разработчики экшена Wo Long Fallen Dynasty из студии Team Ninja объявили, что игра выйдет 3 марта 2023 года. Проект будет доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С релиза тайтл попадёт в Game Pass.

Ещё разработчики подтвердили планы на три дополнения, которые выпустят после релиза проекта. Купить расширения можно будет отдельно или же через расширенное цифровое издание. DLC добавят больше контента: квестов, арен, демонов и многого другого.

Wo Long: Fallen Dynasty представляет собой хардкорный экшен, в котором игрокам предстоит исследовать территорию Китая и сражаться с различными противниками, в том числе с фантастическими существами.

В середине сентября вышло демо, в котором игроки могли попробовать Wo Long Fallen Dynasty.