Анонсирован жуткий хоррор с максимальным эффектом погружения в духе P.T.

Команда Horror Cam Committe, состоящая из двух человек, анонсировала хоррор Paranormal Tales. Его разработкой занимались на протяжении восьми месяцев, вдохновляясь культовой P.T. от Хидео Кодзимы.

Судя по трейлеру, игроков действительно ждёт жуткая и атмосферная игра. В некоторые моменты видео действительно может напугать призраком неизвестной женщины.

Paranormal Tales — это хоррор-игра с эффектом нагрудной камеры. Проект представляет собой сборник видеозаписей, которые принадлежали некогда пропавшим людям. Игрокам нужно разобраться, при каких обстоятельствах пропали жертвы.

У тайтла есть страница в Steam, но на ней ещё не указана дата выхода. Зато можно рассмотреть скриншоты и почитать подробности.