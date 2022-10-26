«Очевидно, нам придётся подчиниться»: Apple подтвердила переход iPhone на разъём USB-C

В начале октября в Европе практически единогласно приняли законопроект, обязывающий сделать разъём USB-C стандартным портом для зарядки устройств нескольких категорий — смартфонов, планшетов, камер и других. Теперь Apple обяжут добавить популярный разъём в свои iPhone и AirPods, хотя до этого компания пользовалась собственным разъёмом Lightning.

В интервью The Wall Street Journal вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак прокомментировал решение Евросоюза. По его словам, корпорации всё же придётся подчиниться требованиям, иначе она попросту не сможет продавать смартфоны в Европе. При этом, когда именно произойдёт переход, сотрудник не рассказал.

Очевидно, нам придётся подчиниться. У нас нет выбора.

Джосвиак заявил, что в ином случае компания продолжила бы использовать собственные решения и идти по своему пути, однако Евросоюз попросту не оставил ей выбора. Конечно, не обошлось и без заботы об экологии: вице-президент считает, что переход пользователей iPhone на зарядные устройства с USB-C приведёт к скоплению электронных отходов.