Число подписчиков онлайн-кинотеатров в России вернулось к уровню января 2022 года

Онлайн-кинотеатры — важный элемент жизни людей. Благодаря им можно смотреть любимые сериалы или фильмы, не выходя из дома. Они пользуются большой популярностью, о чём сообщила компания GfK.
Согласно проведённому исследованию, количество подписчиков в третьем квартале 2022 года увеличилось по сравнению со вторым кварталом. На графике ниже можно заметить, что 42% опрошенных пользовались подпиской во втором квартале, а приобрели её 28%.
В третьем квартале количество пользователей увеличилось с 42% до 44%, а число платных подписчиков также увеличилось – с 28% до 30%. Это почти уровень января этого года с показателями в 46% и 30%.
Больше всего онлайн-кинотеатрами пользуются в Москве и Санкт-Петербурге.
Безоговорочным лидером остаётся «Кинопоиск», а следом по популярности идут «Иви», Wink, Okko, KION, Premier и другие.
В онлайн-опросе приняли участие 7,5 тыс. респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в разных городах России.
- 26 октября 2022
-
16:26
-
16:03
-
15:54
-
15:34
-
15:24
-
15:08
-
14:41
-
14:31
-
14:10
-
14:02
-
13:42
-
13:17
-
13:08
-
12:41
-
12:38
-
12:32
-
12:17
-
12:15
-
12:08
-
12:07
-
11:09
-
10:25
-
09:52
-
09:24
-
00:20
- 25 октября 2022
-
21:31
-
21:03
-
20:47
-
20:33
-
20:25
-
20:05
-
19:54
-
19:05
-
18:48
-
18:07