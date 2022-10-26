Число подписчиков онлайн-кинотеатров в России вернулось к уровню января 2022 года

Онлайн-кинотеатры — важный элемент жизни людей. Благодаря им можно смотреть любимые сериалы или фильмы, не выходя из дома. Они пользуются большой популярностью, о чём сообщила компания GfK.

Согласно проведённому исследованию, количество подписчиков в третьем квартале 2022 года увеличилось по сравнению со вторым кварталом. На графике ниже можно заметить, что 42% опрошенных пользовались подпиской во втором квартале, а приобрели её 28%.

В третьем квартале количество пользователей увеличилось с 42% до 44%, а число платных подписчиков также увеличилось – с 28% до 30%. Это почти уровень января этого года с показателями в 46% и 30%.

Больше всего онлайн-кинотеатрами пользуются в Москве и Санкт-Петербурге.

Безоговорочным лидером остаётся «Кинопоиск», а следом по популярности идут «Иви», Wink, Okko, KION, Premier и другие.

В онлайн-опросе приняли участие 7,5 тыс. респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в разных городах России.