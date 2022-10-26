Первую короткометражку по WoW: Dragonflight посвятили Ноздорму и пяти Аспектам

Blizzard поделилась первым короткометражным мультфильмом, который посвящён дополнению Dragonflight для World of Warсraft. В ролике бронзовый дракон и хранитель времени Ноздорму рассказывает командиру драктиров Эмберталь о пяти Великих Аспектах, которые по велению титанов стали покровителями Азерота. Эти Аспекты — в прошлом драконы, которые наделены огромной силой.
Впервые с дракомандиром Эмберталь игроки познакомятся в начальной цепочке заданий драктиров-пробудителей на Запретном Краю. Она — прирождённый командир и лидер своего вирна, способная выполнить любое задание даже в самых сложных обстоятельствах.
World of Warcraft: Dragonflight выйдет 28 ноября этого года. Владельцы предзаказа получат ранний доступ к расширению 16 ноября. Дополнение привнесёт в игру Драконьи острова, новые сюжетные ветки и расу Драктиров. Разработчики также пообещали обновлённый интерфейс, древо умений и другие улучшения.
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