Хеллоуинский эпизод «Симпсонов» посвятят нашумевшему аниме «Тетради смерти»

30 октября выйдет спецэпизод «Симпсонов», посвящённый культовой манге и аниме-сериалу «Тетрадь смерти». В Сети опубликовали отрывок серии, где Лиза Симпсон нарисована в аниме-стиле. Она находит ту самую тетрадь, с помощью которой Ягами Лайт в оригинальном аниме убил массу людей. Только найденная Лизой тетрадь называется «Том смерти».
Спецэпизод выйдет в рамках цикла The Simpsons: Treehouse of Horror, который разбит на три сегмента. Помимо «Тетради смерти», семейка Симпсонов «переживёт» пародию на хоррор «Бабадук» и сериал «Мир Дикого Запада» от HBO. Премьера праздничного выпуска намечена на 30 октября.
Манга «Тетрадь смерти» вышла в 2003 году и практически сразу стала хитом, в 2006-м по ней вышел сериал, который в Японии и на Западе приняли крайне тепло. В обоих произведениях рассказывается о парне по имени Ягами Лайт, которому в руки попадает тетрадь, способная убивать людей так, как хочет её владелец — для этого достаточно записать имя «жертвы» и способ смерти. Лайта пытаются поймать Интерпол и гениальный детектив под псевдонимом L. По «Тетради» также вышло несколько фильмов и довольно успешный мюзикл.
- 26 октября 2022
-
18:12
-
18:07
-
17:32
-
17:06
-
16:52
-
16:26
-
16:03
-
15:54
-
15:34
-
15:24
-
15:08
-
14:41
-
14:31
-
14:10
-
14:02
-
13:42
-
13:17
-
13:08
-
12:41
-
12:38
-
12:32
-
12:17
-
12:15
-
12:08
-
12:07
-
11:09
-
10:25
-
09:52
-
09:24
-
00:20
- 25 октября 2022
-
21:31
-
21:03
-
20:47
-
20:33
-
20:25