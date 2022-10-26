Киновселенную DC официально переименовали

Ранее киновселенная DC называлась DC Extended Universe (DCEU), но её решили переименовать в DC Universe (DCU). Видимо, новые топ-менеджеры вознамерились сделать ребрендинг и переосмыслить своё супергеройское направление.
Совсем недавно боссы Warner Bros. назначили главами кинофраншизы DC режиссёра Джеймса Ганна и его давнего партнёра Питера Сафрана. Ганн и Сафран будут руководить DC Studios — новым подразделением WBD, которое отвечает за все супергеройские сериалы, фильмы и другие медиа. Ганну поручили реализовывать творческий аспект, в Сафрану доверили бизнес-задачи.
На фоне перестановок в топ-менеджменте и переименования киновселенной стало известно, что Генри Кавилл полноценно вернулся к роли Супермена. Его герой уже отметился в слитой сцене в «Чёрном Адаме», а впереди его ждут другие супергеройские картины.
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