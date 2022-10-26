Слух: Valve создаёт научно-фантастическую игру во вселенной Dota 2

Инсайдер Тайлер МакВикер, который специализируется на информации об играх Valve, утверждает, что недавно зарегистрированная компанией марка Neon Prime — это кодовое название научно-фантастического тайтла по вселенной Dota 2.
Тайлер уверен, что над новым тайтлом Valve трудится знаменитый геймдизайнер под ником Icefrog, который руководил разработкой и занимается поддержкой Dota 2. По словам МакВикера, новый проект Valve — точно не шутер от первого лица и не Half-Life: Citadel. События новой игры развернутся в альтернативных вселенных Континуум и Луна Ультории.
Valve пока никак не прокомментировала марку Neon Prime и инсайдерскую информацию. Недавно компания опровергла слухи о продаже Dota 2, успокоив киберспортсменов и заявив, что она продолжит поддерживать и развивать игру.
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