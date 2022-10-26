Создатели Batman Arkham Джейми Уокер и Сефтон Хилл покинули студию Rocksteady

Сооснователи английской студии Rocksteady, известной по серии Batman Arkham, Джейми Уокер и Сефтон Хилл объявили об уходе из компании. В своём обращении разработчики заявили о полной уверенности в Suicide Squad: Kill the Justice League, разработка которой подходит к концу. Проект должен поступить в продажу в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series.
Оба сотрудника формально доработают в студии до конца года, а затем передадут свои полномочия Нейтану Берлоу и Дариусу Садегяну, которые раньше также занимали высокие места в компании. Чем дальше планируют заниматься создатели одной из лучших супергеройских серий в индустрии, неизвестно.
Уход ветеранов из Rocksteady до выхода их новой игры может быть очень дурным знаком. Однако, может быть, разработчики действительно устали от индустрии и просто хотят заняться чем-то ещё.
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