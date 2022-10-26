В ноябре подписчики PS Plus официально получат Nioh 2 и LEGO Harry Potter Collection

Sony подтвердила список из трёх игр, которые войдут в ноябрьскую подборку PS Plus. Ранее информацию о них опубликовал инсайдер под ником billbil-kun. Добавить тайтлы ноября в библиотеку и скачать их пользователи сервиса смогут с 1 ноября.

Фото: Sony Interactive Entertainment

Новость по теме «Гарри Поттер» и другие бесплатные игры PS Plus на ноябрь

Nioh 2 [PS4, PS5]

Nioh 2 — хардкорный ролевой экшен, вдохновлённый серией Dark Souls. Игрокам предстоит воевать с агрессивными ёкаями на территории средневековой Японии. Премьера тайтла состоялась в 2020 году.

Фото: Koei Tecmo

LEGO Harry Potter Collection [PS4]

Полная коллекция LEGO-игр по всем частям «Гарри Поттера». Фанатам вселенной и остальным игрокам предлагается примерить на себя роль Гарри, Рона, Гермионы и других знаковых персонажей, чтобы собирать детальки из конструктора и переживать основные события из киносаги.

Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Heavenly Bodies [PS4, PS5]

Это игра про космонавтов, в которой нужно освоить все тонкости передвижения в невесомости, чтобы изучить научно-исследовательскую станцию.

Фото: 2pt Interactive

Список игр ноября для PS Plus Extra и PS Plus Deluxe раскроют позже.